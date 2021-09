“Perché ti sei vestita?”, Melissa Satta bella e seducente, sui social è standing ovation per lei – FOTO

Melissa Satta pubblica uno scatto che fa rimanere i followers di stucco. Un utente, tuttavia, non può far a meno di criticare la scelta dell’outfit

Il debutto di Melissa Satta a “Sky Calcio Club” è avvenuto non senza critiche da parte del pubblico e dei volti più affermati della tv. La modella, che condurrà anche “Goal Deejay” a partire dal prossimo venerdì, ha pubblicato una serie di Instagram stories tramite cui ha spiegato agli utenti il proprio punto di vista. “Non sono una giornalista, sono stata chiamata da Fabio per fare spettacolo, per dare una chiave diversa al programma“: queste le sue parole. I followers l’hanno fin da subito acclamata, come sono soliti fare sotto ad ogni post di Instagram. L’ultimo scatto, tuttavia, ha lasciato qualche utente insoddisfatto. La scelta dell’outfit, questa volta, non ha convinto il pubblico.

Melissa Satta bella e seducente, ma non mancano le critiche – FOTO

Dopo il debutto di domenica scorsa a “Sky Calcio Club” al fianco di Fabio Caressa, Melissa Satta ha sentito l’esigenza di chiarire al pubblico la motivazione che l’ha spinta ad accettare la proposta. In molti hanno criticato la modella per essersi proposta in una veste giornalistica che non le apparterrebbe. “Io non sono una giornalista, in Sky ci sono delle donne che fanno questo mestiere in maniera pazzesca” – ha esordito l’ex velina, che si è mostrata particolarmente adirata – “Io sono stata chiamata per fare spettacolo, cerco di portare al programma quello che sono io“.

Dopo la sfuriata di questa mattina, la Satta è tornata sul set di “Missione Beauty”, come testimonia il suo ultimo scatto. Melissa, bella e seducente come suo solito, indossa un tailleur blu che valorizza la sua silhouette perfetta. Non passa inosservata la lamentela di un utente, che avrebbe preferito ammirarla in tutt’altre vesti.

“Sei tornata super vestita… Perché?” – questo il commento dell’ammiratore della Satta, che si è aggiunto agli apprezzamenti di molti altri – “Bella e brava“, “Complimenti per tutto“.