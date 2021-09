Met Gala 2021, torna dopo un anno con un tema patriottico e look esagerati

Ieri sera New York si è tenuta la serata più glamour dell’anno il Met Gala, ogni anno viene organizzato questo evento per raccogliere fondi

Il Met Gala è uno degli eventi più importanti di New York che coinvolge tutto lo star system. Ogni anno viene svolto per raccogliere fondi a favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art. Ogni anno si tiene questo evento dove sfilano sul red carpet moltissime celebrità indossando abiti da sogno, seguendo un tema preciso. L’evento si tiene proprio lì e quest’anno si festeggia l’apertura della mostra “In America: A Lexicon of Fashion”. Perciò il tema di questo Met Gala è “American Independence”.

Met Gala, quest’anno i look sono da sogno e con forti messaggi

Gli organizzatori di quest’anno del Met sono Tom Ford, Adam Mosseri e Anna Wintour. Mentre i padroni di casa, l’attore Timothèe Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman e Naomi Osaka. Il tema di quest’anno del Met Gala è l’indipendenza Americana e la moda statunitense, certo molto generico si poteva spaziare tra look con i colori della bandiera americana oppure abiti semplice in stile USA. Invece, dovrebbero sapere gli organizzatori che le celebrità attendono tutto l’anno questo evento per potersi sbizzarrire con le mise più assurde. Quest’anno ci sono stati tanti look anche a favore di messaggi importanti sulla società e sul mondo.

Ad esempio Kim Kardashian che come sempre rompe le regole di ogni Met Gala come fosse una tradizione ormai per lei, ha indossato un abito completamente nero e coperto dalla testa ai piedi letteralmente, la firma dell’abito è di Balenciaga e sembra che la Kardashian voglia mandare un messaggio a favore delle donne in Afghanistan. Molto più neutra seppur non proprio sobria, la sorella Kendall Jenner che ha indossato un abito trasparente nude di Givenchy, ricoperto di preziose prete dalle spalle fino alle caviglie, davvero bellissima. D’altra parte con tutt’altro genere arriva Jennifer Lopez che ormai si catapulta da un red carpet ad un’altro, li ha fatti tutti gli eventi quest’anno sempre accompagnata dal suo Ben Affleck.

La Lopez ha optato un look Western che vuole far uscire quella parte dell’America texana. Abito di Ralph Lauren marrone e cappello western con una finta pelliccia sulle spalle. Alquanto sopra le righe Lil Nas X che invece si è presentato con una vera e propria armatura dorata firmata Versace, cosa c’entri con l’America non è molto chiaro ma senza dubbio ha ottenuto un effetto choc. Bellissima invece Irina Shayk in un abito nude con uno strato di tulle sulle gambe e ricoperto di fiori in stoffa firmato Moschino. Megan Fox invece per il suo primo Met Gala ha scelto un abito rosso con spacco laterale sulla coscia e incrociato sia sul decolletè che sui fianchi.

Stupendi anche i Biebers, Hailey Baldwin ha indossato un abito semplice a tubino lungo con scollo profondo sul decolleté di Yves Saint Laurent. Il marito ha indossato invece un completo di Drew House con vestibilità larga. Carinissima e raffinata la figlia di Johnny Depp, Lily Rose che ha indossato un completo formato da top e gonna rosa con le paiettes firmato Chanel. Non convenzionale invece Rihanna che si è presentata avvolta in uno piumone nero con un berretto in testa al fianco del compagno Asa Porcky entrambi firmati Balenciaga.

Un’altro look che manda un messaggio forte e chiaro e anche provocatorio, è sicuramente quello di Alexandria Ocasio-Cortez che ha indossato un abito bianco di una stilista di colore immigrante come l’ha definita lei, che si è fatta strada nel mondo della moda. Ma ciò che è più scioccante è la scritta dietro al vestito in rosso che recita:”Tassate i ricchi“. Un messaggio al governo che arriva forte e chiaro. Insomma questo Met Gala che torna dopo un anno di assenza dovuta al covid ha regalato molte emozioni e un glamour che mancava davvero tanto.