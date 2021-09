Meteo: le previsioni per martedì 14 settembre 2021

Scopriamo insieme le previsioni del meteo per martedì 14 settembre 2021. Sarà una settimana di tempo bello quasi in tutta Italia, ma vediamo cosa succede nel dettaglio.

Un lunedì decisamente soleggiato quasi in tutta Italia dopo un weekend ballerino in diverse Regioni, soprattutto al Sud Italia. Gli ultimi giorni d’estate sembrano regalarci ancora qualche gioia e per quanto le temperature si siano rinfrescate non è ancora tempo di tirare fuori il cappotto. Però non è detta l’ultima parola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> I 10 alimenti che migliorano l’attività sessual*. Alcuni fanno miracoli, provare per credere

Le previsioni di oggi, martedì 14 settembre 2021

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Test: quale animale domestico è adatto a te e alla tua famiglia? Scoprilo con 10 domande

Dopo un inizio abbastanza tranquillo, caratterizzato da pochi rovesci e sole su tutta la Penisola le previsioni potrebbero subire die cambiamenti. Oggi è previsto tempo bello e poco nuvoloso in tutta Italia con qualche leggero rovescio al Centro-Sud.

NORD

Al Nord è previsto sole ma con qualche nuvola di passaggio durante la mattinata, potrebbe esserci qualche isolato rovescio in arrivo dalle zone occidentali. Le temperature oscilleranno tra i 27° e i 31°.

CENTRO

Al Centro il tempo sarà stabile e solo a tratti offuscato da foschia, qualche precipitazione potrebbe verificarsi in Toscana e in Sardegna. Le temperature oscilleranno tra i 28° e i 33°.

SUD

Al Sud è previsto sole un pò ovunque, qualche nube sparsa sarà presente lungo le regioni del basso Tirreno. Le temperature oscilleranno tra i 29° e i 34°.

Da domani 15 settembre la situazione potrebbe cambiare improvvisamente, l’Italia potrebbe essere attraversata da una perturbazione che potrebbe durare alcuni giorni. Per gli altri aggiornamenti in tempo reale continuate a seguirci.