Meteo: le previsioni per mercoledì 15 settembre 2021

Le previsioni del meteo per mercoledì 15 settembre 2021. Sarà previsto un tempo prevalentemente nuvoloso in tutta Italia, ma vediamo nel dettaglio.

Ieri abbiamo vissuto una giornata prevalentemente soleggiata quasi in tutta Italia, qualche leggero rovescio si è registrato al Centro-Sud.

Le temperature sono state stazionare e tiepide ovunque, oscillando tra i 27° ed i 31°.

Le previsioni del meteo di mercoledì 15 settembre 2021

NORD

Al Nord sono previste nuvole sparse ed irregolari, in modo più incisivo sulle Alpi, il Piemonte e la Liguria, dove saranno previsti dei rovesci. Le temperature subiranno un lieve abbassamento, soprattutto al Nordovest, ed oscilleranno tra i 26° ed i 29°.

CENTRO

Al Centro transiteranno alcune nubi che si addensarono maggiormente in Toscana, è previsto qualche piovasco in Sardegna. Le temperature varieranno ed oscilleranno tra i 28° ed i 32°. In Sardegna le massime raggiungeranno i 34°.

SUD

Al Sud è previsto tempo bello, il clima sarà quasi estivo, le temperature oscilleranno tra i 29° ed i 34°.