“Bella da incorniciare”, Nina Moric: lo sguardo da gatta che strega i fan – FOTO

Nina Moric ha condiviso una foto sui social network in cui appare bellissima e in primissimo piano: gioia per gli occhi e i sensi dei suoi follower

La modella croata naturalizzata italiana Nina Moric ha pubblicato una foto di un splendore totale in cui appare con uno sguardo da felina in primo piano.

L’ex compagno ed ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha condiviso nelle sue Instagram Stories momenti in compagnia proprio della Moric e con suo figlio Carlos Maria. Sembra infatti ci sia stato un riavvicinamento tra i due che fino a qualche tempo fa erano ai ferri corti. Adesso invece hanno trascorso una domenica insieme in famiglia e ci sono state anche tante coccole.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Mi fai morire amore “, Elisabetta Gregoraci è spettacolo: serie di FOTO da guardare. Te ne innamori

Nina Moric, la foto che strega i follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Moric (@nina__moric)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Che bulla”, Aurora Ramazzotti seducente in total black mette ko i follower – FOTO

La bella Nina ha scritto nella didascalia accanto alla sua immagine una frase in inglese: “Si vive solo una volta ma se si fa bene una volta è sufficiente”, parole commentate dai suoi follower come anche il suo scatto. Un utente infatti ha scritto: “Sei bella da incorniciare”. La sua foto infatti, con l’aiuto di qualche filtro Instagram o di qualche programma di ritocco, sembra davvero un quadro di un pittore particolarmente ispirato.

Molti ammiratori ricorderanno la 45enne croata nata a Zagabria nel video da milioni di visualizzazioni di Ricky Martin “Livin’ la Vida Loca” del 1999. Nella sua carriera è stata ingaggiata e ha sfilato per brand importanti nel mondo della moda come Versace, Roberto Cavalli, Calvin Klein e Valentino.

Il suo ex compagno Corona ha scritto sui social un messaggio rivolto a lei in cui la ringrazia perché gli ha donato la cosa più importante della sua vita, suo figlio Carlos Maria e le chiede di perdonarsi a vicenda il male che si sono fatti in passato. Lei ha replicato con un “Il perdono non cambia il passato, ma di certo amplia il futuro” e un bel “Ti voglio bene”.