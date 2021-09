Nunzia De Girolamo sola in ascensore: il vestito corto… La temperatura sale. Unica – FOTO

Nunzia De Girolamo ha condiviso una meravigliosa foto in ascensore con addosso un vestitino corto per la gioia dei suoi fan

La conduttrice di “Ciao Maschio” Nunzia De Girolamo è sempre molto attiva sui social network quasi al pari di una influencer. Questa volta ha condiviso una foto mentre è in ascensore vestita con un abitino corto.

La De Girolamo ha iniziato la sua carriera come politica prima come coordinatrice cittadina di Forza Italia poi come deputata nella lista de Il Popolo della Libertà. Nel settembre del 2018 ha lasciato definitivamente i “Palazzi del potere” per diventare opinionista e inviata del programma “Non è l’Arena” condotto da Massimo Giletti.

Nunzia De Girolamo, la foto in ascensore con il vestito corto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

“Buonanotte così! E soprattutto buona settimana. Abbiamo ripreso la quotidianità e quindi anche a ripubblicare”, queste le parole della didascalia che accompagnano lo scatto della conduttrice televisiva.

La 45enne di Benevento è vestita con un abitino stretto nero molto sensuale che mette in risalto le sue gambe tornite e il suo décolleté. Porta anche una mascherina zebrata e la borsetta della stessa fantasia, un pendant notato dai suoi follower per un tocco di classe da non sottovalutare.

I suoi ammiratori si sono davvero sbizzarriti nel commentare il suo scatto come un utente che ha scritto: “Una buona notte a te carissima Nunzia e felicissimo che tu ripubblichi” o un altro che ha affermato: “Grande Nunzia, quando inizia Ciao Maschio?“.

L’ultima trasmissione da lei condotta infatti ha riscosso molto successo di pubblico e critica e i suoi seguaci non vedono l’ora di rivederla in televisione per raccontare le storie di uomini famosi del mondo dello spettacolo e non solo con tanti ospiti ogni sera.

Lo show della De Girolamo è andato in onda dal 13 febbraio fino al 22 maggio di quest’anno e non è stato annunciata la ripresa dello stesso.