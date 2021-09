Paura per Angela Caloisi, l’influencer finisce in ospedale dopo il vaccino

La bella influencer Angela Caloisi ha condiviso sui social di essere stata ricoverata a causa di un problema che ha avuto dopo aver fatto il vaccino

Angela Caloisi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, scelta del tronista Paolo Crivellin, si è sottoposta alla vaccinazione contro il covid qualche giorno fa. L’influencer ha rivelato nelle stories instagram che dopo pochi giorni dalla somministrazione del vaccino ha cominciato ad avvertire dolori molto forti al corpo, tra cui uno persistente al torace. Propio quest’ultimo sintomo la spinta a recarsi al pronto soccorso.

Angela Caloisi al pronto soccorso per un problema al cuore

La Caloisi dopo essersi catapultata in ospedale per accertamenti ha ricevuto una diagnosi inaspettata e preoccupante. Ha infatti avuto una pericardite acuta, che è un effetto collaterale del vaccino. A dire dell’Agenzia italiana del farmaco, sarebbe un effetto collaterale raro. Ma sono già diversi i casi che avvengono specialmente tra i giovani di questa pericardite. Alcuni anche negli Stati Uniti. La Caloisi ha condiviso la foto del referto con la diagnosi ma non ha voluto alzare un polverone facendo polemica contro il vaccino. Anzi ha ammesso che lo avrebbe rifatto altre mille volte in ogni caso.

Ha rivelato che il suo problema non dovrebbe essere grave al momento e sta seguendo una terapia per guarire del tutto da questa condizione. Avverte però i suoi followers di stare attenti e li invita a farsi controllare immediatamente qualora dovessero avvertire dolori persistenti dopo il vaccino. Ieri l’influencer ha condiviso un altra storia su instagram in cui parla degli aggiornamenti sulla sua situazione. Afferma:”Ok ennesima visita fatta. Dicono che sto bene! La mia infiammazione è lieve e devo continuare con la terapia per otto/dieci giorni circa per ora dopodiché dovrebbe passare tutto. Io non ho ancora trovato sollievo ma attendo con ansia”.

Intanto cerca di distrarsi guardando i look del Met Gala che si è tenuto ieri sera a New York e condivide gli outfit che ha preferito. Commentano Gigi Hadid ammette che vorrebbe farsi i capelli del suo stesso colore rosso. Insomma per il momento sta bene ed è tenuta sotto controllo dal medico. Paolo invece non la lascia mai da sola perché è preoccupato giustamente.