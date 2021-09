Profumi, ogni stagione la sua essenza: guida alla fragranza perfetta

Profumi, tantissime le fragranze presenti sul mercato ma come trovare quella esatta in base alle stagioni?

Uno degli accessori che non possono mancare nel beauty di una donna è sicuramente il profumo. Tantissime la fragranze presenti sul mercato proprio per soddisfare le esigenze di ognuno. La combinazione di essenze e l’intensità sono ovviamente elementi che rendono una fragranza piacevole per alcune e meno per altri.

Il profumo va indossato e deve creare un’armonia con il resto, ecco perché bisogna accertare che questo sia perfetto in base alla propria pelle. Anche le temperature possono favorire un’essenza al posto di un’altra ecco perché non basta avere un solo profumo, ma diversi. Gli esperti lo sottolineano, ogni profumo ha la sua stagione per essere indossato.

Alla scoperta del profumo perfetto, ogni stagione ha le sue essenze

Le fragranze squisitamente estive tendono ad essere più fresche ossia fruttate, agrumate e floreali, dalla consistenza più leggera in modo anche che non lasci aloni sui tessuti, specialmente nelle zone colpite in particolar modo dal sudore. Ma l’estate è ormai conclusa e quindi non resta che trovare la fragranza per accompagnarci durante l’autunno. I profumi per questa stagione si presentano più intensi – quindi diciamo addio alle acque fresche estive – e profondi. I più diffusi sono la vaniglia ed il sandalo, quest’ultimo impiegato in molte fragranze maschili.

Attenzione anche alla consistenza, in autunno è sempre bene optare per un eau de parfum – che si distingue dall’eau de toilette in termini di consistenza – che contiene una percentuale tale da rimanere sui vestiti per ore e garantire quella sensazione di freschezza per tutto il giorno.

E per l’inverno? Parola d’ordine, osare!!! Le temperature rigide impongono un profumo che sia ancora più ricco di quello autunnale, che sia intenso e avvolgente. Spesso i principali profumieri creano un eau intense perfetto per i primi mesi dell’anno.

Spesso in inverno, complice le festività natalizie che creano questa atmosfera suggestiva e calda con cannella, cioccolata, mela speziata…danno molto l’idea di casa. L’ambra è la regina per le serate più IN della stagione più magica dell’anno.