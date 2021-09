Grave incidente ad un incrocio: morto un colonnello dell’Aeronautica

Un colonnello dell’Aeronautica di 43 anni è morto nella mattinata di ieri a Roma in un tragico incidente in moto avvenuto ad un incrocio.

Un tragico incidente, avvenuto nella mattinata di ieri a Roma, è costato la vita ad un uomo di 43 anni. La vittima viaggiava a bordo della sua moto di grossa cilindrata che si è scontata con un’auto, condotta da un 34enne. Un impatto devastante che ha fatto sbalzare dalla due ruote il 43enne finito contro un parapedonale di ferro. Sul posto, allarmati dai passanti, sono arrivati i sanitari, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Locale di Roma che stanno cercando di ricostruire la dinamica dello scontro.

Nella mattinata di ieri, lunedì 13 settembre, un uomo è morto in un terribile incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Trionfale e via Giovan Battista Audifreddi a Roma.

A perdere la vita Quirino Filippi, colonnello dell’Aeronautica di 43 anni, originario di Amaseno (Frosinone). Filippi, secondo quanto riferisce la redazione de Il Messaggero, si stava recando a lavoro a bordo della sua moto, una Bmw 1250 Gs, scontratasi con una Citroen C3, condotta da un 34enne moldavo, che avrebbe svoltato a sinistra per entrare in un gommista. Dopo lo scontro, il centauro, sbalzato dalla sella della Bmw, è finito contro un parapedonale di ferro. I passanti, che hanno assistito alla tragedia, hanno subito cercato di soccorrere il 43enne ed hanno lanciato l’allarme.

Presso l’incrocio, sono arrivate le ambulanze del 118 con a bordo lo staff medico. I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto far nulla per il colonnello dell’Aeronautica, deceduto sul colpo. Il conducente della vettura, fermatosi subito dopo lo scontro, scrive Il Messaggero, è stato trasportato in ospedale in stato di shock. Il 34enne, che è stato sottoposto agli esami per accertare se si trovasse alla guida sotto effetto di alcool o stupefacenti, è indagato per omicidio stradale.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, i quali hanno provveduto ai rilievi di legge per determinare la dinamica e le cause del sinistro. Gli agenti hanno provveduto al sequestro dei due mezzi coinvolti ed ascoltato i testimoni.