Rosa Perrotta all’ottavo mese di gravidanza è in splendida forma. È lei la regina del fashion show: tutti pazzi di lei

Manca sempre meno al tanto ambito traguardo per Rosa Perrotta. Il suo Achille Mario, il secondogenito che aspetta dal suo Piero Tartagliano scalpita e tutti lo attendono con grande fervore.

La nota influencer è all’ottavo mese della sua seconda gravidanza e come ha confessato ieri in alcune Instagram Stories, rispondendo alle domande dei follower, c’è anche tanta ansia e preoccupazione. Maggiore responsabilità e consapevolezza su quello a cui va incontro, ha confessato Rosa che ha ammesso anche di essere ingrassata di circa 15 chili. Per lei il peso non è un problema, si sente bene con sé stessa in questo momento particolare della sua vita e ieri lo ha fatto vedere a tutti.

Rosa Perrotta, magica per Laura Biagiotti: le FOTO

