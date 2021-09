Il Verona ha deciso di esonerare l’allenatore Eusebio Di Francesco che ha rimediato tre sconfitte consecutive nei primi tre turni di campionato.

Dopo la sconfitta rimediata ieri contro il Bologna nel Monday Night, la terza in altrettante partite di campionato, la dirigenza del Verona ha deciso di esonerare il tecnico Eusebio Di Francesco. Sulla panchina scaligera dovrebbe arrivare Igor Tudor che l’anno scorso aveva affiancato l’allenatore Andrea Pirlo alla Juventus.

Salta, dopo solo tre giornate, la prima panchina in Serie A. Qualche minuto fa, attraverso un comunicato ufficiale diramato sul proprio sito, il Verona ha reso noto di aver esonerato l’allenatore Eusebio Di Francesco.

“L’Hellas Verona FC – si legge nella nota- comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta”. La decisione è arrivata in seguito al KO rimediato contro il Bologna. I gialloblù sono usciti sconfitti per 1-0 dallo stadio Renato Dall’Ara, gara decisa da una rete del centrocampista Svanberg nella seconda frazione.

Quella di ieri è la terza sconfitta in tre partite per il Verona che è ancora a secco di punti e si ritrova all’ultimo posto della classifica, condiviso con la Salernitana. All’esordio stagionale, gli uomini di Di Francesco avevano perso per 3-2 contro il Sassuolo tra le mura amiche del Bentegodi. Nel secondo turno, prima della pausa per le Nazionali, avevano incassato un 3-1 casalingo contro l’Inter.

Quarto esonero consecutivo, dunque, per Di Francesco, dopo quelli con Roma, Sampdoria e Cagliari. Al suo posto dovrebbe arrivare Igor Tudor, nome individuato dal club veneto come sostituto, ma non ancora ufficializzato.

Domenica il Verona dovrà cercare di risollevare la testa contro la Roma in trasferta, match valido per il quarto turno di Serie A ed in programma alle 18.