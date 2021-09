Michelle Hunziker ha stupito il popolo del web con un incredibile video condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram. Subito è boom di like e commenti.

Bellezza mozzafiato, fascino unico, carisma innato. Michelle Hunziker ha stupito per l’ennesimo volta i suoi fan con un nuovo incredibile video condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram, che conta ben 5 milioni di follower. 44 anni, la showgirl svizzera racconta sul social la sua quotidianità tra gli innumerevoli impegni lavorativi e gli attimi trascorsi con la sua splendida famiglia. Mamma di Aurora, nata dal primo matrimonio con Eros Ramazzotti, e Celeste e Sole, avute da Tommaso Trussardi, suo attuale compagno.

Ogni scatto conquista i fan in quanto mostra le curve roventi della conduttrice e showgirl svizzera, distintasi negli anni con trasmissioni di successo e grandi traguardi. Di recente ha catturato in merito a un drastico cambio look che l’ha vista dopo anni tagliare i capelli sfoggiando un caschetto corto, super glamour. I fan sono rimasti folgorati dalla sua bellezza, come d’altronde è accaduto nell’ultimo post apparso poco fa sul suo Instagram.

Michelle Hunziker

