Stefania Orlando t-shirt bianca e lato A in mostra: fan senza parole – FOTO

Stefania Orlando condivide con i fan alcune sue esperienze e ogni volta li sorprende con look strepitosi, l’ultimo fa impazzire il web

Stefania Orlando è una showgirl conosciuta da tutti per aver lavorato in diversi programmi televisivi come “I fatti vostri”, “Unomattina in famiglia” e tanto altro ancora. Molti l’hanno riscoperta con la sua partecipazione al “Grande fratello vip” nel 2021.

La conduttrice è stata una dei concorrenti ad aver dato un tocco in più a quella edizione e il pubblico l’ha portata in finale.

Stefania Orlando, lato A in vista: che visione – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Dopo il reality, la showgirl si è resa più attiva sui social dove è seguita da più di seicentomila follower che la supportano e la sostengono in ogni situazione.

Nel corso dell’esperienza in tv si è lasciata andare a qualche retroscena della sua vita, qualche racconto del suo passato ed ha stretto amicizie speciali. Oggi, secondo quanto si nota su Instagram, è impegnata in alcune campagne pubblicitarie e l’ultimo post ne è un esempio.

Direttamente a Piazza di Spagna, sotto il sole cocente di Roma, Stefania Orlando si lascia scattare qualche foto con in mano un telefono e in primo piano un’applicazione di cui parla nella didascalia.

Indossa un top bianco che le mette in risalto il suo lato A e la pancia è scoperta, attorno alla vita un giacchetto di jeans. I capelli sono sciolti, la ricrescita non manca mai, sembra quasi una teenager. Il post ha conquistato più di quindicimila like ed è già diventato virale.

Nonostante sia impegnata in progetti lavorativi, la Orlando non ha rinunciato a pubblicare una foto della scorsa edizione del “Grande fratello vip” augurando a tutti i nuovi concorrenti una stagione strepitosa e un’esperienza fantastica. Chissà se Alfonso Signorini la chiamerà come ospite per qualche puntata? I fan ci sperano.