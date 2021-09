“Uomini e Donne”, Maria De Filippi si confessa davanti a tutti. Le sue parole alla tronista trans Andrea Nicole hanno colpito il pubblico

L’ingresso in studio di Andrea Nicole è avvenuto non senza difficoltà da parte della tronista, che dopo aver sceso le scale ha confessato tutti i dubbi e le insicurezze che la partecipazione a “Uomini e Donne” ha innescato in lei. Maria De Filippi, così come gli opinionisti, hanno fin da subito tentato di rassicurare la 29enne, che, nel 2014, ha completato il percorso che l’ha portata a divenire ufficialmente una donna. La tronista, confidandosi con Maria, ha ammesso di temere una reazione negativa da parte dei corteggiatori. A quel punto, la De Filippi ha cercato di tranquillizzarla raccontandole la propria esperienza personale. Il pubblico ha trattenuto il fiato.

“Uomini e Donne”, Maria De Filippi si confessa alla tronista trans: “L’ho fatto anche io”

Andrea Nicole si è seduta nella tanto ambita poltrona rossa palesando fin da subito il proprio stato d’animo. La tronista ha infatti ammesso di temere che il percorso a “Uomini e Donne” possa rivelarsi tale e quale alle conoscenze intraprese all’esterno del programma. “Molti uomini, dopo aver conosciuto la mia storia, si sono tirati indietro“: queste le sue dichiarazioni. Maria De Filippi, notando l’agitazione della ragazza, ha voluto rassicurarla con parole cariche d’affetto, che volevano al contempo rappresentare un monito per i suoi corteggiatori.

“L’ho fatto anche io” – ha esordito la conduttrice, confessando le proprie remore all’epoca del primo incontro con Andrea Nicole – “Io sapevo quello che avevi passato, ma quando eri seduta di fronte a me, io non ho fatto altro che guardarti le mani, le gambe…“. Persino Maria, dunque, si è trovata in difficoltà rispetto ad una realtà che non aveva mai toccato con mano: “Cercavo di capire se ci fosse qualcosa di anormale“.

Con queste parole, la presentatrice ha voluto far comprendere ai telespettatori e ai corteggiatori che fermarsi alle apparenze è sbagliato e controproducente. Maria, con l’intelligenza che la contraddistingue, ha messo a proprio agio la tronista e l’ha spronata ad intraprendere il suo percorso con serenità.