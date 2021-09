Valentina Muntoni, la sua estate in qualche scatto bollente – FOTO

La bella stilista e influencer ha condiviso una serie di scatti bollenti della sua estate, che meraviglia lei è molto sensuale

Valentina Muntoni condivide su instagram alcuni momenti della sua bellissima estate, gli scatti immortalano degli istanti precisi di felicità e serenità. Ad esempio un momento sul tetto mentre si rilassa su una sdraio e prende il sole. Un istante in barca che fotografa la sua gamba intrecciata a quella del fidanzato con l’acqua blu sotto di loro. Persino un momento di relax in vasca, immersa in un’esplosione di schiuma con la schiena nuda. Tagli artistici che rappresentano la sua realtà.

Valentina Muntoni e l’attenzione per i dettagli

La Muntoni è decisamente fissata con i dettagli e le sagome che sono al centro di ogni suo scatto. Fotografa il suo corpo in ogni lato e posizione e inquadra sempre un dettaglio importante sul quale vuole far cadere l’occhio. Spesso è un accessorio di moda, come una borsa, un cappello, occhiali da sole o una bandana. Su instagram l’influencer ha 368 mila followers che la seguono sia per il suo ruolo d’influencer, sia come stilista di Rat and Boa. La Muntoni è in grado d’influenzare le scelte dei suoi followers grazie al suo gusto indiscutibile nell’abbinare abiti e accessori.

Sicuramente sa il fatto suo sulla moda e riesce ad ispirare moltissime donne con i suoi look per ogni occasione. Inoltre lei è appunto una stilista, e molti degli abiti che si vedono sul suo profilo appartengono alla sua collezione che gestisce insieme alla collega Stephanie Cara Bennett. A differenza dell’amica e collega, la Bennett ha molti meno followers, 22,2 mila. Inoltre il suo profilo è ben diverso da quello della Muntoni. S’immortala molto poco e invece preferisce condividere su instagram frasi sull’accettazione e sulla moda e foto che le creano ispirazione.

Sul suo profilo si vedono anche molte foto della stessa collega Valentina. La Bennet tempo fa, nel corso di un’intervista aveva dichiarato che la sua fonte d’ispirazione era proprio la collega e amica Valentina. Anche nei look è proprio lei ad ispirarla. Anche se sostiene che la Muntoni non ama sentirselo dire.