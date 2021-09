Valentina Vignali, il cambio d’outfit mette alla prova i deboli di cuore. Bellezza impressionante – VIDEO

Valentina Vignali, il cambio d’outfit mette alla prova i deboli di cuore. I fan non riescono a decidere quale sia la sua versione migliore

Da cestista a modella di fama internazionale. Valentina Vignali ha intrapreso una carriera nel mondo dei social che la sta portando ad ottenere molta visibilità. La testimonial di “Victoria’s Secret”, mediante il box domande, ha risposto agli interrogativi posti dai followers, non mancando di lanciare una frecciatina al “Gf Vip”, il programma a cui lei stessa partecipò anni fa. Alla domanda di un fan, che le ha chiesto se avesse seguito la prima puntata, la Vignali ha replicato così: “Secondo te perdo tempo con queste cose?“. Sommersa dagli impegni lavorativi, Valentina ha trovato anche oggi il modo di allietare la giornata dei followers mediante un video strepitoso.

Valentina Vignali, il cambio d’outfit mette alla prova i deboli di cuore – VIDEO

L’influencer Valentina Vignali è sempre attivissima quando si tratta di conversare con i fan e di rispondere alle loro domande. Quest’oggi, tramite il box apposito, gli utenti si sono sbizzarriti con le richieste avanzate alla modella. Oltre ad aver scoccato una frecciatina bella e buona al “Grande Fratello Vip”, la Vignali ha anche deciso di rispondere alla domanda in merito ad un’eventuale maternità, lasciando intendere di non sentirsi ancora pronta per un simile passo.

Per fortuna, gli impegni lavorativi non sembrano mai mancarle. La scorsa settimana, la cestista ha presenziato al Festival del Cinema di Venezia con un abito appariscente che la rendeva una vera principessa. Mediante il video condiviso poche ore fa tramite il profilo di Instagram, la modella ha mostrato agli utenti un cambio d’outfit sensualissimo. In pochi secondi, Valentina è passata dalla tuta da basket all’incantevole abito indossato a Venezia.

Un utente, estasiato dal video, ha voluto omaggiarla attraverso il complimento più sincero: “La bellezza di una donna si vede nella prima parte“. I “cuoricini”, allo stato attuale, sono oltre 20mila.