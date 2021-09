Una lente d’ingrandimento su Giorgia Crivello la mostra in tutta la sua essenza: una bellezza a 360°, in totale libertà immersa nelle acque del Friuli.

L’inarrestabile ed umile influencer di origini sicule, Giorgia Crivello, specializzata in preziosi consigli di beauty, e sempre alla ricerca di interessanti avventure da condividere con il resto del globo, si accinge a regalare “un po’ di luce” al suo pubblico in questo inizio giornata di settembre.

Immergendosi in assoluta libertà in quello che si rivelerà un piccolo angolo di paradiso terrestre, la nata sotto il segno dell’Ariete, classe 1989, nonché annoverata conduttrice per il piccolo schermo, in note trasmissioni come quella di “Lucignolo“, si farà dimostrazione di come talvolta soltanto una solo “benedizione” non può essere abbastanza.

Giorgia Crivello: bellezza illegale in acqua, o quando “una benedizione” non basta

