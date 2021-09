Alena Seredova, spunta lo scatto dal passato: esplosiva in costume leopardato -FOTO

Alena Seredova ha un fascino intramontabile ancora oggi, ma ricordate com’era da giovane? Ecco una immagina clamorosa in costume.

E’ senza dubbio una delle donne più belle in assoluto che siano transitate in Italia a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio. E ancora oggi ha un fascino indiscutibile. Parliamo di Alena Seredova, ceca di origine ma ormai trapiantata da tempo nel nostro paese.

Diventata famosa come fotomodella, approdata in Italia si è fatta apprezzare come showgirl e attrice. Bellezza mozzafiato, capace di incarnare un’ideale di sensualità iconico nel periodo che vi abbiamo descritto.

Oggi rimane un personaggio pubblico molto apprezzato e seguito sui social, anche se si è allontanata molto dalle luci della ribalta. Concentrata prevalentemente sulla famiglia (ha avuto una figlia dall’attuale compagno Alessandro Nasi dopo i due avuti dal precedente matrimonio con Gigi Buffon), rimane una donna incantevole. Ma qualcuno ricorda com’era da giovane?

Alena Seredova, c’era una volta: curve incontenibili, il costume micro accende la passione

