La showgirl per i suoi ultimi giorni di vacanza ha scelto il Cilento dove ha indossato dei bikini preziosi che ne hanno enfatizzato la fisicità.

Abbiamo visto pochi giorni fa la bella showgirl all’interno del programma di “Scherzi a Parte” dopo lo scherzo tremendo che le ha organizzato la produzione prima con un furto in camera e poi con la messa in scena della bisessualità del fidanzato Pietro Delle Piane.

Antonella Elia però ha preso lo scherzo in modo molto sportivo e dopo aver capito che si trattava di una messa in scena non ha esitato a farsi una bella risata fragorosa. In questi giorni per rilassarsi è volata in Cilento proprio con Pietro e si sta godendo gli ultimi istanti di mare con una mise decisamente provocante ed un fisico che sta facendo invidia a moltissime fan della sua community.

Antonella Elisa al mare mostra l’addome scolpito e forme vertiginose

“Ultimi giorni di sole di questa lunga estate ❤️” scrive lei nella didascalia che accompagna l’ultimo post Instagram che raccoglie un carosello di foto squisite di lei in spiaggia mentre cerca di catturare tutta l’energia prima di riprendere la sua vita lavorativa.

Negli scatti lei si mostra con un gran sorriso e in pose molto zen mentre medita con piedi e mani incrociate, gioca anche però con la fotocamera del cellulare mostrandosi come una bambina felice delle emozioni vissute.

Alle fan non è però passata inosservata la sua fisicità prorompente evidenziata dal bikini azzurro cielo, dove l’addome piatto prende il sopravvento e ne regala un fascino senza eguali che ha fatto sognare moltissime persone:

“Ma come fai a non avere un filo di pancia😭”, “Che fisico perfetto!!!!!!! 😍Bellissima come sempre Anto!!! Qual è il segreto della tua bellezza??❤️”, “Bellissima. Peccato non ci sia al Gf vip. Due sostituzioni orribili. La pagheranno!!!”