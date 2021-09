“Beautiful”, anticipazioni puntata 15 settembre: Steffy è in pericolo?

Beautiful, anticipazioni 15 settembre: Hope vuole trattenere Kelly, Steffy non è d’accordo e si ubriaca.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Steffy rimanere vittima di un incidente in moto. La Forrester sta ancora affrontando le coincidenze di quella brutta caduta ed è attualmente in cura dal dottor Finnegan. Dopo aver sofferto a lungo per il trauma, Steffy ha chiesto al dottore di prescriverle farmaci più forti dei comuni farmaci da banco. Peccato che i farmaci le stiano procurando alcuni inaspettati sbalzi di umore. Date le circostanze, Liam si è offerto di portare Kelly a casa sua insieme alla sorellastra Beth e al cuginetto Douglas. La bambina sembra felice di poter stare dal padre, cosa che rattrista e preoccupa Steffy, già piuttosto segnata dal proprio incidente.

Beautiful, anticipazioni 15 settembre: Hope vuole Kelly

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Hope vorrà tenere Steffy a casa sua ancora per un po’. Liam suggerirà di riportarla da Steffy per non aggiungere un carico da novanta alla vita della Forrester, ma Hope deciderà di chiedere il parere della stessa Kelly e la bambina si dirà felice di restare con il padre e la sorellina. Nel frattempo Steffy, che aveva preparato tutto per il ritorno di Kelly, si sentirà messa da parte. La Forrester si convincerà che la figlia non voglia passare del tempo con lei e per questa ragione finirà per mescolare alcool e antidolorifici. L’incubo di Steffy si sta ora avverando: sembra proprio che la situazione le sia sfuggita di mano.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda oggi, martedì 14 settembre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa.