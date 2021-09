Bianca Guaccero torna più carica che mai alla guida del suo programma “Dettofatto”, su Instagram spunta un video

Bianca Guaccero è tornata a fare compagnia ai telespettatori ogni pomeriggio su Rai2 con il programma “Dettofatto”. La conduttrice è ormai amata e supportata dal pubblico italiano che non vedeva l’ora che iniziasse la nuova stagione della trasmissione.

Classe 1981, di origine pugliese, la presentatrice si è fatta conoscere per aver condotto insieme a Pippo Baudo il “Festival di Sanremo” nel 2008. Oggi è una mamma e donna meravigliosa, con tanti progetti ancora da realizzare.

GUARDA QUI>>Si schianta in scooter contro le auto parcheggiate: morto un ragazzo

Bianca Guaccero, tik tok prima di entrare in scena – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

GUARDA QUI>>“Splendida” Justine Mattera in bikini seduce il web: una sirena – FOTO

“Dettofatto” è appena iniziato e il pubblico ha già potuto ammirare la conduttrice accompagnata da Jonathan Kashanian, Gianpaolo Gambi e Carla Gozzi.

La trasmissione in questi anni si è rivelata un successo e i dati Auditel di ascolti e share hanno raggiunto picchi mai visti prima, così la Rai ha deciso di confermare la Guaccero ancora una volta.

Gli outfit delle prime puntate sono strepitosi, ma il vestito che indossava nell’ultimo episodio ha fatto impazzire il web. Bianca Guaccero ha pubblicato un tik tok su Instagram dove ha sfoggiato un vestito blu corto, arriva fino alle ginocchia, con tutti orsacchiotti.

I capelli sono legati e il trucco è quasi invisibile. La conduttrice non ha bisogno di filtri, il pubblico la vuole per quella che è: naturale e semplice.

“Uno due tre avanti” Scrive sotto al post che ha già raggiunto più di cinquantaquattromila visualizzazioni ed ha già fatto il giro del web. Qualcuno ha commentato: “Io vorrei essere il tuo orsacchiotto vivente per coccolarti”. E poi ancora “Spaccate”.

I telespettatori sono già pronti per seguire una nuova puntata di “Dettofatto”, manca poco e non vedono l’ora di scoprire gli ospiti di oggi e il look che sfoggerà la conduttrice per un altro imperdibile episodio.