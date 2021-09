Carlo Conti e la sfida con Ilary Blasi: la Rai rompe il silenzio

Si parte con le sfide in tv: occhi su Carlo Conti e il suo “Tale e quale show” e Ilary Blasi con “Star in the star”. Si accende la polemica

Si riparte alla grande con le sfide televisive. Alcuni programmi tv, come il “Grande Fratello Vip” sono già ripartiti e molti altri stanno già scaldando i motori. Domani sarà la volta di Ilary Blasi e del suo nuovissimo programma su Canale 5, “Star in the star”.

Si conosce ancora poco sul format, se non il fatto che saranno 10 i personaggi famosi che parteciperanno cimentandosi in altre 10 personalità famosissime del mondo della musica italiana e internazionale, mantenendo però nascosta la propria identità.

Dal promo si intuisce che si tratterà di un qualcosa a metà strada tra l’ormai consolidato “Tale e quale show” di Carlo Conti che partirà venerdì sera su Rai 1, e l’amato “Cantante Mascherato” di Milly Carlucci. Una sfida accessissima dunque tra Ilary Blasi e Carlo Conti. Chi la spunterà?

Carlo Conti vs Ilary Blasi, Coletta lancia la polemica

Se la Rai e il direttore del suo primo canale, Stefano Coletta, avevano mantenuto il riserbo fino ad ora su “Star in the star”, oggi hanno rotto il silenzio. È stato Coletta a parlare, durante la conferenza stampa di “Tale e quale show”, aprendo una polemica con la concorrenza, neanche troppo velata.

Se Carlo Conti è stato magistralmente contenuto come sempre, non volendo entrare nel merito, il direttore di Rai 1 ha sferzato la frecciatina all’azienda della famiglia Berlusconi.

“Star in the star? Non entro in queste polemiche – ha ribadito il conduttore – Resto nel mio orticello. Mi preoccupo solo di fare al meglio Tale e Quale Show. In tv, c’è spazio per tutti”.

Meno diplomatico Coletta invece che ha subito precisato: “Non mi è piaciuto il fatto che vada in onda il giorno prima di ‘Tale e Quale’ – ha chiosato – Ognuno mette in atto le proprie strategie. Io invoco sempre una grande correttezza in tutti noi”.

Coletta ha spiegato di aver parlato con la società di produzione per capire i dettagli, ma di certo, ha precisato, nel format “ci sono tantissime assonanze, somiglianze..” con “Il Cantante Mascherato” ma ammette di poter dare un giudizio solo dopo averlo visto.