Caterina Balivo sfoggia un nuovo outfit, alcuni follower però hanno da ridire. La conduttrice sta perdendo colpi? Scopriamolo.

Mora, mediterranea, campana, bellissima, Caterina Balivo con la sua semplicità ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori italiani. L’abbiamo vista esordire negli anni a cavallo tra il 1999 ed il 2000, quando partecipò al concorso di bellezza Miss Italia, per poi arrivare in Rai e diventare uno dei volti più apprezzati della televisione italiana.

Nella sua carriera Caterina si è lanciata a fare di tutto e l’abbiamo stimata in ogni versione, conduttrice, modella, presentatrice ed oggi influencer su Instagram, dove vanta 1,4 milioni di follower.

Grazie ai social la Balivo ci tiene al corrente di tutto quello che accade nella sua vita, giorno dopo giorno rafforza il legame che ha instaurato con i suoi amici virtuali. La parola d’ordine di Caterina è semplicità, ed è proprio questa semplicità che oggi l’ha resa una delle donne più amate d’Italia.

“Caterina, ma che ti sei messa?”, l’outfit scelto non piace ai fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Per quanto Caterina sia amata ed apprezzata da milioni di persone in Italia, il suo ultimo scatto ha fatto un pò discutere. Più che lo scatto in se per sè l’outfit che ha sfoggiato, per molti non adatto al suo fisico grazioso e longilineo.

Pantaloncini larghi al ginocchio, giacca oversize di una sfumatura di violetto e magliettina corta bianca, scarpe argento, capelli mossi e trucco strong. Un look decisamente inusuale per la bella Caterina che sfoggia sempre look più consoni alla sua fisicità.

Il colore degli abiti le sta divinamente, con la pelle abbronzata è ancora più bella, ma qualcosa è andato storto per alcuni fan, “Questo look non ti dona cara Caterina” scrive sinceramente un fan, “Il tutto può andare ma i pantaloni corti proprio no”, risponde qualche altro.

Anche se con qualche critica, Caterina resta ad ogni modo una bellissima e bravissima conduttrice, in tantissimi non vedono l’ora di apprezzarla nuovamente in televisione alla conduzione di qualche programma.