La conduttrice ha svelato finalmente un appuntamento tanto atteso, per l’occasione ha indossato un abbigliamento decisamente ricercato e alla moda.

Dal suo debutto nel 1999 al concorso “Miss Italia” come Miss Amarea Moda Mare Campania classificandosi terza nella finale di Salsomaggiore Terme ne è passato di tempo. Poi è stata valletta di Fabrizio Frizzi nella settima edizione di “Scommettiamo che…?” e da li la sua carriera è storia conosciuta.

Caterina Balivo oggi a distanza di anni è una delle conduttrici più amate e apprezzate di sempre dal pubblico a casa per la sua energia travolgente e la semplicità nel raccontarsi. Vediamo il look scelto per la partecipazione ad un evento molto speciale a cui ha partecipato il 13 settembre.

Caterina Balivo gioca sporco, solo lei sa come catturare gli sguardi

