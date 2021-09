Champions League, Inter-Real Madrid: il tabellino della partita

Il tabellino della prima gara di Champions League in scena a San Siro tra Inter e Real Madrid, appena terminata.

In scena questa sera a San Siro la prima gara del Girone D di questa stagione di Champions League che vede come protagoniste Inter e Real Madrid.

E’ l’Inter a venire beffata in questi 90′ da un Real Madrid più cinico che riesce a portare a casa i primi tre punti di questa stagione di Champions.

Il Real finisce in crescendo mentre i neroazzurri accusano di più e vanno in difficoltà negli ultimi minuti subendo il gol che li mette ko.

La rete dei blancos arriva, infatti, all’89’ e non c’è tempo per la reazione degli uomini di Mister Inzaghi.

Un’azione ‘giovanissima’ con Camavinga che scodella in mezzo per Rodrygo il quale ribatte in rete e regala la vittoria alla squadra di Mister Ancelotti.

I due ragazzi protagonisti di questa azione sono uno classe 2002 e l’altro 2001 e già hanno mostrato personalità da vendere.

Camavinga è un centrocampista francese con origini angolesi proveniente dal Rennes mentre Rodrygo è un attaccante brasiliano in arrivo direttamente dal Santos nel 2019.

Inter-Real Madrid: il tabellino

INTER – REAL MADRID: 0 – 1

RETI: 89′ Rodrygo

INTER (3-5-2) Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian (54’Dumfries), Barella, Brozovic, Calhanoglu (64′ Vidal), Perisic (54′ Dimarco), Dzeko, Lautaro (64′ Correa). All.Inzaghi A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 19 Correa, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio.

REAL MADRID (4-3-3) Courtois, Alaba, Nacho, Militao, Carvajal, Valverde, Casemiro, Modric (80′ Camavinga), Vinicius, Benzema, Lucas Vazquez (65′ Rodrygo). All.Ancelotti A disposizione: 13 Lunin, 26 Lopez, 5 Vallejo, 7 Hazard, 11 Asensio, 16 Jovic, 21 Rodrygo, 22 Isco, 24 Mariano, 25 Camavinga, 27 Blanco, 35 Gutierrez.

AMMONIZIONI: 45′ Lautaro Martinez 59′ Alaba

Nella prossima gara l’Inter sarà ospite dello Shakthar Donetsk di De Zerbi il 28 settembre alle 18:45, mentre il Real nello stesso giorno ma alle 21 attenderà in casa lo Sheriff.