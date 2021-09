Tra i concorrenti della nuova edizione di “Tale e Quale Show” ci sarà anche Simone Montedoro: scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita e carriera

Mancano pochi giorni alla partenza della nuova edizione di Tale e Quale Show che prenderà il via venerdì 17 settembre. Al timone Carlo Conti che presenterà le esibizioni del nuovo cast che andrà a contendersi, di settimana in settimana, la vittoria finale. Tra i concorrenti annunciati troviamo anche l’attore Simone Montedoro che negli ultimi anni ha mostrato di possedere diverse doti artistiche. Ma conosciamolo più nel dettaglio.

Chi è Simone Montedoro: vita privata e carriera del concorrente di “Tale e Quale Show”

Simone Montedoro, classe 1973, ha capito fin da subito cosa volesse fare nella vita: recitare. Debutta come attore alla fine degli anni Novanta facendosi strada tra teatro, cinema e televisione. Il pubblico lo ricorda per aver preso parte a note serie tv dei primi anni Duemila, come “Un medico in famiglia” e “Distretto di polizia“.

Nel 2008 viene scelto per vestire i panni di Giulio Tommasi, capitano dei Carabinieri in “Don Matteo“, ruolo che interpreterà per quasi un decennio. Numerosi anche gli spettacoli teatrali ai quali prende parte.

Nel 2017 decide di mettersi in gioco partecipando a Ballando con le stelle dove mette in mostra le sue doti da ballerino. Quest’anno ha avuto invece l’opportunità di rivelare il suo talento nel canto nella seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Questa volta sul palco di Tale e Quale Show dovrà ballare, cantare e impersonificare personaggi del mondo musicale. Come se la caverà?

Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo essere stato protagonista delle pagine di gossip per la sua storia con l’attrice Manuela Arcuri, è oggi legato all’atleta Lara Carnevale con la quale ha avuto nel 2014 un figlio, Matteo. La coppia non è ancora convolata a nozze, è stato proprio Montedoro a dichiarare di voler ponderare un passo tanto importante come il matrimonio. Per il momento preferisce che le cose restino così come sono.

Il pubblico potrà vedere l’attore all’opera a partire da venerdì sul palco di Tale e Quale. L’appuntamento è in prima serata su Rai 1.