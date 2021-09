Reduce da un’estate all’insegna della musica, Stefania Orlando è pronta ad approdare a “Tale e Quale Show”. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita privata

Per Stefania Orlando si sta per concludere un anno piuttosto ricco, iniziato all’interno della casa del Grande Fratello Vip e che si concluderà con l’esperienza a Tale e Quale Show. Terza classificata della quinta edizione del reality di Canale 5, è riuscita a sfruttare l’avventura mostrando lati inediti della sua persona e conquistando una grossa fetta di pubblico. Oggi, seguitissima sui social, continua a inseguire anche un’altra grande passione, quella per la musica. Ma ripercorriamo più dettagliatamente la sua vita e la sua carriera.

Chi è Stefania Orlando: vita privata e carriera della concorrente di “Tale e Quale Show”

L’esordio televisivo di Stefania Orlando risale al 1993 quando debuttò come valletta in alcuni programmi Mediaset. Negli anni a venire iniziò a formarsi anche come conduttrice in trasmissioni locali per poi fare il grande salto e approdare in Rai nel 1997, dove venne chiamata per presentare “I fatti vostri“.

Numerose le esperienze televisive che seguirono, tra cui quelle a “Piazza Grande” e “Il lotto alle otto“. Orlando si è infatti occupata per diversi anni delle estrazioni quotidiane del gioco del lotto, tanto da essere ricordata ancora oggi per quel ruolo.

Pur continuando a lavorare in televisione, Stefania decide di inseguire contemporaneamente una delle sue più grandi passioni: quella per la musica. Nel 2007 incide e pubblica il suo primo singolo intitolato “Sotto la luna“, alla quale seguì un progetto discografico. La sua carriera musicale proseguì tra spettacoli dal vivo e nuovi brani, gli ultimi realizzati insieme all’attuale marito, il musicista Simone Gianlorenzi.

La coppia si è sposata nel 2019 dopo undici anni di relazione. Prima di incontrare il suo attuale compagno Orlando è stata legata per diversi anni all’attore Andrea Roncato, con il quale i rapporti attuali non sembrano essere particolarmente idilliaci.

Stefania è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, al termine della quale si è presa del tempo per dedicarsi alla famiglia e alla musica. È tornata in televisione come ospite in alcune trasmissioni tra le quali troviamo anche “La vita in diretta“.

Il suo ritorno in Rai avvenuto negli scorsi mesi ha spianato la strada alla sua partecipazione al talent di Carlo Conti dove avrà modo di mettere in mostra le sue doti artistiche. L’appuntamento con la prima puntata di Tale e Quale Show è per venerdì 17 settembre.