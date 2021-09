L’influencer ieri si è mostrata ai fan disperata e triste, nessuno si aspettava una reazione simile da lei. Vediamo cos’è accaduto tanto da gettarla nel panico.

L’inviata ufficiale di “C’è Posta per Te” di Maria De Filippi oggi è una delle influencer più seguite su Instagram con 462mila follower all’attivo che la amano per la sua innata freschezza e gioia nel raccontarsi, nonché per il suo immancabile buon gusto del vestirsi che da sempre la contraddistingue.

La classe 1993 ha studiato Economia aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, specializzandosi poi in Management. Solo successivamente però Chiara Carcano ha deciso di dedicarsi al giornalismo televisivo che le ha permesso di fare il grande salto. Ricercatissima dai vari brand, ieri pomeriggio era presente ad un evento molto importante, ma prima di rientrare a casa qualcosa l’ha scombussolata talmente tanto da farla piangere. Ecco cosa è accaduto.

Chiara Carcano non si trattiene e mostra il suo pianto disperato

La giovanissima come altre colleghe dello spettacolo o attive sui social come lei, ieri è stata invitata all’inaugurazione dell’evento mediatico di “About You”, il nuovo shop online di moda, che Chiara ha mostrato direttamente nelle sue stories con scorci della location.

Per l’occasione si è presentata accompagnata dal fidanzato Edoardo Bastagli, imprenditore fiorentino con cui ha una relazione ormai da diversi mesi nonostante la lontananza geografica che li separa. Chiara infatti per lavoro si trova a Milano e conduce a distanza questa storia che continua a crescere ogni giorno di più.

Ieri dopo aver lasciato l’evento romano, i due sono tornati a casa in treno, anche se Edoardo è stato costretto a scendere a Firenze. Chiara dopo i saluti non si è più trattenuta e si è concessa un pianto liberatorio proprio legato al fatto che il dispiacere per non stare insieme è tanto.

Ha confessato per sdrammatizzare la cosa: “Volete vedere un vero scorpione? Che poi non si dica che non siamo emotivi!”.

Poche ore dopo era nuovamente in pista più carica che mai nella sua casa milanese, anche se non è passato inosservato ai fan il suo stato d’animo ed in molti si augurano che presto i due possano andare a vivere insieme per coronare il loro grande amore come coppia.