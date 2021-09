Chiara Francini presto in tv con un nuovo show: una vera regina di seduzione, “Non sapete cosa vi aspetta!” – FOTO

La conduttrice sui social ha rivelato il suo prossimo debutto come giudice in un programma davvero esplosivo accanto a due colleghi fuori dalle righe.

Abbiamo avuto modo di vedere la sua classe ed eleganza durante il défilé che ha svolto sul tappetto rosso alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia nei giorni scorsi. Chiara Francini ha indossato per il suo arrivo al Lido un completo pantalone e giacca bianco ottico della stilista Rebecca Baglini la quale ha commentato il look della bella attrice e conduttrice: “Un modello da uomo ossessivamente baggy, dal volume morbido e il tessuto scivolato. Il bianco richiama la luce e dona luce“.

Chiara però presto indosserà ben altri outfit decisamente più aggressivi e sfrontati. Curiosi di scoprire il suo prossimo debutto tv in cosa consisterà?

Chiara Francini si sbilancia: “Stiamo arrivando, temeteci, ma soprattutto amateci”

Tutto pronto per il nuovo programma che debutterà su Discovery Channel e dove proprio Chiara Francini sarà chiamata a svolgere un ruolo chiave in giuria. Si tratta di “Drag Race Italia”, lo spin-off del programma statunitense “RuPaul’s Drag Race” in cui le concorrenti devono mostrare le loro doti sulla base di varie sfide.

Come detto Chiara sarà tra i giurati che valuteranno tali performance canore e di ballo, accanto ad una squadra di grande rispetto: con lei anche Tommaso Zorzi, reduce da “L’Isola dei Famosi” come giurato, e Priscilla Drag, nome d’arte di Mariano Gallo.

Lei è la drag queen italiana più nota in Grecia, sull’isola di Mykonos. Nel 2007, Priscilla ha vinto il concorso “Miss Drag Queen Italia”. Nel 2017, invece, è stata giudice a sua volta della quinta edizione di “Ellada Echeis Talento”, la versione greca di “Italia’s Got Talent”.

Chiara Francini per tenere il passo con i suoi due colleghi di poltrona ha dovuto decisamente cambiare registro riguardo il look, tanto che nelle foto promozionali che anticipano il programma in onda da novembre ha sfoggiato un abito trasparente tempestato di lustrini con una grande cintura laminata sul punto vita.

In molti attendono con ansia il debutto del programma in tv, sicuramente avremo anche modo di vedere Chiara fuori dalla sua comfort zone e la spettacolarità è decisamente garantita.