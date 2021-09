Cristina Marino ha partecipato all’evento About you che si è svolto in una delle location più in di Milano, ecco alcuni scatti della serata

Cristina Marino è una modella, influencer e attrice milanese che si è fatta conoscere dal pubblico italiano per aver lavorato al film Amore 14.

Oggi è seguita da mezzo milione di follower che la supportano e sostengono in ogni situazione e sono curiosi di vedere cosa combina con il suo compagno di vita Luca Argentero. I due si sono sposati lo scorso giugno ed hanno condiviso il loro sogno con la figlia di un anno e tutti i familiari.

Cristina Marino, total black in quel di Milano – FOTO

