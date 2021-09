Dayane Mello il VIDEO shooting che sconvolge, una sensualità mai vista

La bella showgirl Dayane Mello ha condiviso un video su instagram mentre scatta uno shooting e appare molto seducente

Dayane Mello ha condiviso un video su instagram dove è sensuale con indosso un completo elegante. Trasuda sensualità da ogni parte del corpo. I commenti sotto la foto sono tantissimi:”Preferita”, “Mi reina ti amo Day”. La Mello è amata e seguita da moltissime persone su instagram. Ha infatti 1 milione di followers in totale. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip l’anno scorso si è fatta conoscere meglio dal pubblico da casa, che ha saputo apprezzarla per la sua schiettezza e il suo essere vera nonostante tutto.

LEGGI ANCHE>>>“Vorrei essere il tuo orsacchiotto” Bianca Guaccero stende i fan, l’outfit è afrodisiaco – VIDEO

Dayane Mello ogni anno un nuovo reality

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello 🍷 (@dayanemelloreal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Gattona bella” Cristina Marino total black per l’evento dell’anno: che pantera – FOTO

La bella showgirl cambia reality ogni anno, questa volta affronterà una realtà molto diversa da quella del Grande Fratello Vip. La Mello parteciperà ufficialmente a La Fattoria edizione brasiliana. Il nome originale del programma in Brasile è A Fazenda. La Mello torna dunque in Brasile, la sua terra per lavorare. Girava qualche voce questa estate che la bella Mello era tornata in Brasile per un’offerta di lavoro. E infatti le voci erano vere, è una concorrente de La Fattoria.

Convivrà quindi con altre personalità brasiliane questa volta. Chissà se per lei l’esperienza in un reality italiano è stata migliore di quanto non lo sarà in uno brasiliano, lo scopriremo alla fine del suo percorso. D’altronde l’Italia in parte è casa sua e si è trovata a suo agio con i concorrenti italiani, ma il Brasile è dove è nata e ci sono molte più cose che ha in comune forse con i brasiliani. In ogni caso all’entrata nella casa, la Mello era sorridente e piena di energia positiva e questo la dice lunga.

La Fattoria è un programma molto diverso dal Grande Fratello Vip, seppure sia in egual modo un reality che riprende i concorrenti h24 per tre mesi si svolge in maniera diversa. Infatti in questo reality non si ha libertà come nel GF Vip, non ci si può alzare quando si vuole. Bisogna rispettare le regole e alzarsi prestissimo la mattina per svolgere le tipiche attività che si fanno proprio in una vera Fattoria. Si vedrà dunque la Mello mungere le mucche e spalare il fieno e il concime alle 6 del mattino, ci sarà da ridere. Lei per si dice molto felice e che addirittura per lei è sempre stato un sogno quello di partecipare ad un reality nel suo paese.

Nonostante avesse promesso alla figlia Sofia che non l’avrebbe più lasciata dopo i 6 mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello, la Mello ha deciso di farlo di nuovo. Scelta personale e che forse la bambina non ha apprezzato molto. Ma infondo tre mesi non sono così tanti. Vedremo quanto resisterà in questo reality che ha l’aria di non essere un centro relax.