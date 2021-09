Diletta Leona inarrestabile su Instagram: la conduttrice ha piazzato tra le stories un video in cui indossa l’accappatoio che si apre proprio lì…

Tra le donne più chiacchierate d’Italia, c’è sicuramente anche Diletta Leotta. La siciliana, qualsiasi cosa faccia, finisce al centro di numerose indiscrezioni e tantissimi rumors. Nel corso di questa estate, la nativa di Catania si è lasciata con Can Yaman. La rottura con il turno non ha di certo abbattuto la giornalista: l’evento che ha fatto nella sua città natia per il suo trentesimo compleanno è stato semplicemente pazzesco.

Diletta Leotta, l’accappatoio si apre proprio lì al centro: devastante

Per vedere il mostruoso video della Leotta, vai su successivo.