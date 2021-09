La modella Emily Ratajkowski ha condiviso su instagram il look che ha indossato al Met gala martedì sera, che bomba

Emily Ratajkowski è bellissima e sensuale e anche in un’occasione importante come il Met gala a New York non si smentisce. Ha fatto la sua entrata su uno dei red carpet più importanti al mondo, indossando un abito da sogno di Vera Wang. L’abito era rosso e ricamato in pizzo con dei dettagli impressionanti. Lo scollo sul decolleté è profondo ma raffinato e poi un fiore immenso come monospalla. Una raffinatezza e sensualità davvero inaudita.

Emily Ratajkowski donna sensuale e femminista convinta

La modella inglese dal corpo di una dea e dalla femminilità irresistibile ha compiuto 30 anni a giugno. La sua vita fino ad ora è stata un’insieme di successi, sensualità, amore e lotte femministe. Ha messo al mondo suo figlio in pieno lockdown, ha sposato l’amore della sua vita e porta avanti un matrimonio felice e sincero. Inoltre è una donna forte che si batte per i diritti di genere e per le donne. La sua carriera inizia da giovanissima, aveva 14 anni ed è stata scritturata da un agenzia per modella, la Ford Models. Durante il lockdown si è appassionata alle maschere viso a tal punto da collaborare con il marchio Loop che è specializzato in maschere viso fatte a foglio.

Una donna che non sa stare ferma, trova sempre ispirazioni intorno a lei e nuove idee da mettere in atto. La modella ha fatto del suo corpo un lavoro, su instagram fotografa ogni singolo punto di se stessa mostrando con molta semplicità la sua bellezza e perfezione. Nonostante la gravidanza è tornata in forma subito e anche più di prima. Un fisico spaziale che lascia stupiti sempre di più. La sua è una bellezza completamente naturale. Tempo fa ha infatti condiviso un suo scatto da teenager ed era esattamente come è ora. La modella ama provocare e condividere anche foto spinte, come quella che la ritrae sopra al marito in mezzo ad un parco in atteggiamenti intimi.

Lei è uno spirito libero e ama la diversità. Ha fatto scalpore infatti la notizia che ha dato di suoi figlio quando era ancora grembo, dichiarando che il genere lo avrebbe comunicato lui stesso ai suoi genitori quando avrebbe compiuto 18 anni. Questo indica la sua volontà di non discriminare il cambio di genere di un essere umano.