Emma Marrone e la FOTO con il grande amore: “Che bello chiamarti tutti i giorni cosi..” – FOTO

Emma Marrone. La cantante nata in Toscana ma con sangue pugliese nelle vene si mostra su Instagram a fianco di una persona speciale. A lui va sempre tutto il suo affetto: grande complicità

Il conto alla rovescia è agli sgoccioli e da domani, giovedì 16 Settembre, riparte il talent show musicale più amato del piccolo schermo: “X Factor”. Cambio nella gestione delle categorie, nuovo conduttore (Ludovico Tersigni) e, da quanto si apprende, vedremo stravolgimenti anche nelle fasi della gara.

Ritroveremo, però, la simpatia e competenza di una delle giudici più apprezzate di sempre e che ci ha fatto compagnia nelle ultime due stagioni: la cantante Emma Marrone. A completare la squadra di esperti sono stati riconfermati anche Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika.

Emma Marrone: la foto su Instagram con la persona più importante

Per Emma Marrone è il completamento di un periodo fantastico dal punto di vista lavorativo. Ha dominato recentemente le classifiche con la raccolta dei suoi principali successi dal titolo “Best of me” che rappresenta una festa della musica e una pietra miliare nella sua carriera.

Non solo, il 2021 è stato segnato dalla collaborazione con due grandi interpreti e amiche della stessa cantante di origine pugliese. A gennaio, infatti, ha emozionato il pubblico con il brano “Pezzo di cuore”, realizzato in duetto con Alessandra Amoroso. L’estate, invece, è stata segnata dal singolo “Che sogno incredibile”, cantato con l’iconica Loredana Bertè.

In attesa di ritrovarla come personaggio televisivo a “X Factor”, Emma Marrone ottiene grande consenso anche sul web. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 5,1milioni di fan, curiosi di conoscere le sue ultime novità.

Oggi per lei è un giorno speciale; pubblica infatti uno scatto in compagnia di suo fratello Francesco (chiamato amorevolmente Checco) che compie gli anni. Stretti in un tenero abbraccio, stesso sguardo e stesso sorriso che mostrano al mondo la loro somiglianza. Le parole della cantante sono un tripudio di amore: “Buon compleanno, Checco. Ogni giorno sei il mio regalo della vita. Che bello poterti chiamare Fratello. Ti amo”.

Il ragazzo spegne 33 candeline. Nonostante il lavoro della sorella l’abbia portata spesso lontano da casa, i giovani hanno un rapporto di complicità, unico e inesauribile. Pioggia di auguri da parte dei fan. “Anche lui è fortunato ad avere una sorella meravigliosa come te” – scrive qualcuno tra i commenti.