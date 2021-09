Federica Sciarelli esce allo scoperto, la sua teoria è terrificante

Federica Sciarelli: per lei oggi è il grande giorno. Ci mette la faccia e dice a tutti come potrebbero stare le cose

Federica Sciarelli è da 17 anni il volto storico di “Chi l’ha visto”, la consolidata trasmissione di Rai 3 che si dedica ai casi delle persone scomparse in Italia e a quelli di cronaca più noti che scuotono il nostro Paese. Ogni anno su di lei circolano le voci di un suo possibile abbandono, ma puntualmente arriva da parte sua la smentita.

Anche quest’anno le voci sulla sua assenza non sono mancate, ma lei, come sempre, puntuale è tornata in onda. “Chi l’ha visto” è ritornato su Rai 3 da mercoledì 8 settembre e la Sciarelli ha precisato, a DiPiù Tv, che per il momento non ci pensa proprio a lasciare il programma: “Ad andarmene ora proprio non ci penso. Dovrà succedere in futuro, sono una giornalista e il mio lavoro è fatto anche di stimoli e cambiamenti”.

Federica Sciarelli, oggi è il grande giorno

Federica Sciarelli è troppo legata alla trasmissione e anche a molte persone che cercano i propri cari. Con loro ha stretto rapporti che vanno oltre il lavoro. Proprio con il papà di Daniele Potenzoni ha scritto un libro che è uscito oggi, 15 settembre. Franco Potenzoni e la giornalista non si arrendono: vogliono trovare il ragazzo scomparso a Roma.

Si intitola “Il caso Potenzoni”, un viaggio scritto a quattro mani con il papà di Daniele nel quale la Sciarelli non si nasconde, anzi. Esce allo scoperto e formula la sua teoria sul caso. Un’idea terrificante che cerca di fare chiarezza nel buio che ha avvolto il ragazzo affetto da disagio psichico che è scomparso nel nulla un mercoledì mattina d’estate, nel 2015, mentre si stava recando dal Papa con il gruppo del suo centro diurno per disabili mentali.

Dalla stazione Termini della metropolitana di Roma di Daniele non si hanno più notizie: “È qui che inizia il buio – spiega la Sciarelli – Sappiamo che il gruppo in cui si trovava Daniele provò a salire su un vagone ma la folla era tale che l’infermiere decise di far scendere i pazienti. Sulla banchina però, una volta ripartito il treno, Daniele non c’era. Era rimasto sul vagone? Oppure sul quel treno Daniele non è mai salito e si è perso prima?”.

Per la giornalista Potenzoni potrebbe essere trovato oggi, domani, tra un mese, non si sa, in qualche angolo della Città Eterna a chiedere la carità o tra i tanti uomini invisibili che dormono tra i cartoni sui marciapiedi.