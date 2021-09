Francesca Cipriani, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, oggi ha raccontato a Katia Ricciarelli la verità dietro al suo seno prosperoso

Francesca Cipriani è tornata al Grande Fratello Vip dopo la sua partecipazione di tanti anni fa. Sui social è diventata poi famosa per il suo seno prosperoso, che ha sempre fatto molto discutere. Lei lo ha trasformato in un vero e proprio cavallo di battaglia, quasi il suo punto di forza, ma non molti sanno la storia che si nasconde dietro le sue numerose operazioni per ingrandire il seno. Non è stato un semplice desiderio di vanità: Francesca da piccola soffriva di una grave malformazione al seno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Harry, la sua autobiografia fa tremare la Royal Family. Rivelazioni spiazzanti

Francesca Cipriani racconta la sua storia al Grande Fratello Vip

Francesca ha raccontato nella casa, in particolar modo a Katia Ricciarelli, che quando era più piccola cominciò a notare che il suo seno non era come quello delle altre ragazze. Motivo per cui cominciò a provare un forte disagio, non si spogliava negli spogliatoi femminili e non permetteva a nessuno di farsi vedere. Solo quando una volta la vide sua madre, capì che Francesca aveva bisogno di una visita perché il suo seno era effettivamente diverso. Qui la Cipriani scoprì di avere una malformazione, che la spinse a fare un’operazione per poter risolvere la situazione. Successivamente, ha iniziato a fare sempre più interventi per rendere bellissimo quello che per tanto tempo lei aveva detestato con tutte le sue forze. Ad oggi Francesca è felice, e come dicevamo all’inizio, è riuscita a trasformare un suo punto debole nel suo punto di forza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Harry e Meghan dopo l’addio alla Royal Family, guadagni da capogiro: cifre sbalorditive

Ha concluso dicendo di essere felice oggi e di piacersi finalmente, dopo tanti anni in cui si è ritrovata a vergognarsi del suo stesso corpo.