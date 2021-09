Francesca Fialdini, “Terribile scia di sangue”: la donna è sconvolta – VIDEO

Francesca Fialdini ha commosso tutti i suoi followers condividendo un post tra le sue stories Instagram: la conduttrice è sconvolta.

C’è un volto della nostra televisione che sta spopolando anche sui social network: si tratta di Francesca Fialdini, che con la sua bellezza illimitata e con il suo sorriso raggiante sta conquistando sempre più consensi. La nativa di Massa lavora per la Rai da anni e collabora anche con numerosi programmi radiofonici. La consacrazione è arrivata con il programma ‘Da noi…a ruota libera’.

Francesca vanta al momento 162mila followers su Instagram: le sue fotografie spettacolari stregano sempre i seguaci. Questa sera, tuttavia, la classe 1979 ha deciso di utilizzare lo spazio dedicato alle stories IG per pubblicare un post sconvolgente.

Francesca Fialdini sconvolta: “Terribile scia di sangue”

“Mamma di 21 anni uccisa in casa a colpi di pistola: a scoprire il corpo il marito. In fuga l’omicida”: recita così il titolo del quotidiano che la Fialdini ha postato tra le sue stories. Il drammatico fatto è accaduto a Vicenza: la donna lascia così una bambina di 2 anni. “Questa terribile scia di sangue rosa“, ha scritto la conduttrice in calce al titolo.

Il dramma ha sconvolto la nativa di Massa e non solo: nei telegiornali non si fa che parlare di questo fatto. Il sindaco di Montecchio ha rilasciato alcune dichiarazioni, rivelando di non conoscere personalmente la povera vittima. “Il fatto ci lascia tutti senza parole. Stiamo pensando al dramma che vivrà la bambina piccola e tutta la famiglia. E’ un atto davvero incomprensibile“.

Tralasciando questa tragedia, Francesca un paio di giorni fa ha fatto impazzire tutti condividendo uno scatto fenomenale. L’abito indossato durante la XIII edizione del Premio Biagio Agnes a Palazzo Reale di Napoli era semplicemente incantevole e valorizzò la bellezza stordente della 41enne.