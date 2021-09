Gigi D’Alessio ha vissuto una emozione incredibile nelle ultime ore: suo figlio Claudio gli ha fatto il regalo più bello del mondo

È un periodo pieno per bambini per Gigi D’Alessio, che proprio quest’estate ha trascorso la sua estate insieme alla fidanzata Denise, che negli scatti dove sono stati immortalati insieme, è con un pancino piuttosto pronunciato che ha dato a tutti la conferma di una gravidanza. In attesa di diventare papà ancora una volta, è arrivata una nuova bambina in famiglia che sarà coetanea del figlio o della figlia che sta per arrivare. A dargli questa immensa gioia in famiglia, è stato suo figlio Claudio D’Alessio.

Gigi D’Alessio nonno ancora una volta: è nata la piccola Giselle

Claudio D’Alessio, uno dei figli maggiori del cantante partenopeo, ha rivelato proprio oggi di essere diventato papà per la terza volta di una meravigliosa bambina che è raffigurata negli scatti che ha postato sui social. “Il destino ha voluto che la mia vita si tingesse di rosa. Oggi è nata la mia terza principessa. Benvenuta Giselle D’Alessio, il tuo nome vuol dire Promessa, quella che faccio a me stesso, di essere un papà degno delle mie figlie” poi la dedica alla donna che da oramai tanti anni gli sta sempre accanto e che gli ha regalato la gioia di diventare papà per ben tre volte, dando alla luce i suoi gioielli. “Sarà un lungo cammino, ma insieme a te sarà solo una piacevole passeggiata. Ti amo amore mio“.

Il nostro Gigi sarà certamente felice di essere diventato nonno ancora una volta, e del fatto che i bambini avranno modo di crescere insieme, uno accanto all’altro.