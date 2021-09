L’influencer ex gieffina ha annunciato la sua nuova campagna accanto ad un noto brand di scarpe, la prima foto promozionale è da infarto!

La storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, iniziata nella casa del “Grande Fratello Vip” pochi mesi fa procede a gonfie vele come possiamo vedere dalle foto e video che i due piccioncini stanno pubblicando con grande assiduità.

Anche la sua carriera lavorativa sta procedendo spedita, prima il lancio della collezione di costumi SMM Beachwear e ora anche la collaborazione con un noto brand di scarpe da donna per una capsule collection davvero intrigante. Curiosi di conoscere la prima foto promozionale che lancia la collaborazione tra Giulia Salemi e Prima Donna?

Giulia Salemi sbaraglia la concorrenza con una foto pazzesca, da togliere il fiato. Intimo non pervenuto

È lei stessa ad annunciare l’unione di intenti: “Finalmente fuori la mia campagna per @primadonnacollectionofficial che mi fa impazzire 😜👠 Sono una Giulia diversa, come non mi avete mai vista. Felice di essere la testimonial di un brand che mi assomiglia. Vi porterò alla scoperta delle loro collezioni che ormai mi accompagnano da mesi”.

La foto la racconta adagiata comodamente su una grande poltrona di pelle nella penombra di una camera d’albergo mentre indossa un kimono rosso corallo a fantasia floreale aperto maliziosamente sul petto.

Si intravvede infatti il suo seno tonico parzialmente coperto solo da pochi lembi di tessuto, mentre le gambe accavallate di fronte a lei sono la vera apoteosi dello scatto con focus però sui piedi in cui calza delle décolleté a punta anch’esse rosse e allacciate sulla caviglia.

Giulia è una vera vamp moderna e sensualissima come mai prima d’ora di è mostrata, tanto che anche i follower non hanno potuto esimersi dal commentare tale visione celestiale: “Che divinità!!❤️”, “Qui resteranno tutti a bocca spalancata. Ci vorrà un colpetto sotto la mascella per fargliela chiudere 😁❤️”, “Così non vale 🔥”.