La fidanzata di un gieffino tuona contro una ragazza della Casa: “Che stesse alla larga da te, sia chiaro!”.

Nelle ultime ore Vera Miales, la fidanzata del giornalista e conduttore televisivo italiano Amedeo Goria, ha attaccato, sulle stories del suo profilo Instagram, la gieffina Francesca Cipriani: “Se la Cipriani vuole un massaggio ai piedi, faglielo pure: poverina le fanno male i piedi!”.

E ancora: “Mi è anche molto simpatica, ma che stesse alla larga da te, sia chiaro!“.

Tuttavia pare che Amedeo, nella Casa, non si sia avvicinato soltanto alla Cipriani: anche Ainette Stephens, in particolar modo, ha lamentato un eccessivo contatto fisico da parte dell’ex marito di Maria Teresa Ruta, nei suoi confronti.

Ma la frecciatina alla bellissima ex naufraga dell’Isola dei famosi Francesca Cipriani non è stata l’ultima polemica che la Miales ha scatenato sui social: ecco, infatti, le altre IG stories…

La fidanzata del concorrente Amedeo Goria non le manda a dire: “Tra di noi non ci sono segreti!”

L’immagine sopra è stata la prima delle quattro storie in cui la bella Vera Miales ha risposto alle continue insinuazioni: le parole che ha ascoltato nella Casa del GF Vip non le sono piaciute e non ha esitato a farsi sentire.

Nelle successive storie, la compagna del gieffino replica: “Io sono la sola! L’unica! E’ così difficile crederlo? Quante malelingue, quanta cattiveria!“.

E ancora: “Amedeo ha solo paura, ma sta imparando ad affrontarla e la supererà. Insieme a me!”.

Successivamente la Miales pubblica una dedica al suo fidanzato, raccomandandogli di divertirsi e di continuare ad essere se stesso, cioè un uomo in gamba, simpatico, gentile, divertente, disponibile e affabile.

Chissà se i produttori daranno modo dalla compagna del concorrente Amedeo Goria di poter parlare faccia a faccia con le persone che hanno lanciato cattive insinuazioni…