“Grande Fratello Vip”, primo triangolo nella casa: la confessione nella notte

Soleil Stasi Sorge è già contesa da due concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip: sta per nascere un triangolo che sta già appassionando i telespettatori

Soleil Sorge è senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Con il suo carattere frizzante, i telespettatori non vedono l’ora di vederla combinare casini e scombussolare gli equilibri della casa. I fans del programma sperano di vederla volare da sola, e con molte probabilità è quello che farà, anche se si è ritrovata nella casa uno dei suoi ex. Stiamo parlando di Gianmaria Antinolfi, con cui la ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata paparazzata un po’ di tempo fa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Harry, la sua autobiografia fa tremare la Royal Family. Rivelazioni spiazzanti

Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi e Tommaso Eletti puntano Soleil Sorge

Gianmaria nella casa ha cominciato ad instaurare un rapporto di amicizia con Tommaso Eletti, ex concorrente di Temptation Island. Quest’ultimo però, ieri sera gli ha confidato che tra le donne presenti nella casa, gli interessa soltanto Soleil. A giudicare dagli sguardi che Gianmaria rivolge spesso a Soleil, i telespettatori sono convinti che l’imprenditore napoletano sia ancora interessato all’influencer. Questo potrebbe creare non pochi problemi tra Tommaso e Gianmaria, che nelle ultime ore sembrano sempre più vicini. Durante la notte, sull’hashtag del programma su Twitter, i fans si sono dati alla pazza gioia immaginando i possibili scenari che potrebbero nascere grazie a questo triangolo che si sta venendo a creare tra le mura più spiate d’Italia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Harry e Meghan dopo l’addio alla Royal Family, guadagni da capogiro: cifre sbalorditive

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G r a n d e F r a t e l l o ( @ g r a n d e f r a t e l l o t v )

Tra un paio di giorni entreranno altre donne nella casa, quindi non è detta l’ultima parola. È pur vero che Soleil è una donna molto interessante e non sarà di certo messa da parte per qualcun’altra.