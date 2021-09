“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 15 settembre: il nuovo volto del Paradiso

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 settembre: Vittorio trova una nuova fotomodella per il primo numero del Paradiso Market.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Tina Amato tornare in città. La famiglia è di nuovo riunita e felice di poter ricominciare la propria vita a Milano. Nel frattempo Vittorio ha una nuova corteggiatrice, la modella – nonché sua vecchia amica – Ines. Il direttore del Paradiso, tuttavia, non si sente ancora pronto per nuove relazioni. La storia con Marta ha lasciato un segno molto profondo dentro di lui. Quanto a Ludovica, la Brancia è stata messa con le spalle al muro da Adelaide. Secondo la contessa è scandaloso che la ragazza si frequenti con Marcello, ma lei non ha alcuna intenzione di darsi per vinta.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 settembre: Ludovica ha un piano

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che Tina sarà particolarmente felice di rivedere le sue amiche Veneri. Mentre sarà intenta ad abbracciarle, tuttavia, la ragazza finirà nell’obiettivo di Vittorio, intento a scattare alcune foto per il primo numero del Paradiso Market. Proprio in questa circostanza, il direttore del grande magazzino le chiederà di diventare il volto della rivista. Nel frattempo Agnese deciderà di presentare la ragazza ad Armando, al quale ha tanto parlato di lei.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Ludovica non si darà per vinta. La Brancia è determinata a continuare la sua relazione con Marcello e sembra aver un piano per affrontare la contessa Adelaide.

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda mercoledì 15 settembre alle ore 15.55 e sarà visibile anche ondemand sulla piattaforma RaiPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per eventuali cambi di programmazione!