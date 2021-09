Il Volo, Piero e quel suocero ingombrante: la relazione giunta al capolinea

I ragazzi de Il Volo sono riservatissimi, ma lo sapete che Piero per un po’ di tempo ha avuto un suocero molto celebre?

I ragazzi del Il Volo sono amatissimi dal pubblico di mezzo mondo. Giovani, bravissimi e soprattutto super famosi, rincorsi e apprezzati dalle donne di diverse età. I tre, nonostante la fama mondiale, sono però molto riservati ed è difficile scovare informazioni su di loro, soprattutto sulla vita privata.

Ignazio Boschetto, tra i tre, è stato il più chiacchierato, accostato in passato anche a Roberta Morise. Lui ora ha ritrovato il sorriso affianco a Ana Paula Guedes, e gli altri due? Gianluca Ginoble sarebbe impegnato con una certa Francesca di cui non si sa praticamente nulla, mentre Piero Barone al momento sarebbe single. Sapete che lui, in passato, è stato fidanzato con la figlia di un grande nome dello sport?

NON PERDERTI ANCHE — > Il Volo. I nuovi amori dei tre tenori: i nomi inaspettati

Il Volo, chi era il suocero di Piero Barone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piero Barone Il Volo (@barone_piero)

NON PERDERTI ANCHE — > Il Volo e Al Bano insieme, cosa faranno: fan in delirio

Per molto tempo Piero Barone, uno dei tre componenti de Il Volo, ha fatto coppia fissa con una ragazza dal cognome celebre. Bella, bionda e figlia di uno degli allenatori di calcio più desiderati e apprezzati nel mondo del calcio italiano e non solo.

Parliamo di Valentina, la figlia di Massimiliano Allegri, attualmente allenatore della Juventus. Ecco che Piero per molto tempo ha dovuto fare i conti con un suocero ingombrante. Lui e Valentina, infatti, hanno fatto coppia fissa per molti mesi mostrandosi felicissimi sui social.

Poi d’improvviso la storia è finita. I motivi della rottura all’inizio non sono stati resi noti, ma quello che si sa è che i due giovani hanno messo fine alla loro relazione dopo le presentazioni in famiglia.

Se l’ingresso di Valentina in casa di Piero è stato più soft, non si può dire lo stesso di quello del cantante in casa della figlia dell’allenatore. Più volte, infatti, i due giovani sono stati paparazzati insieme a Max Allegri e la compagna Ambra Angiolini.

Molto tempo dopo, Valentina Allegri ha però vuotato il sacco. Tra lei e Piero è finita a causa della lontananza. Il cantante per via del suo lavoro è spesso fuori casa, in giro per il mondo e le occasioni di stare insieme erano sempre più rare.