“Ti amo”, Irina Shayk l’abito trasparente manda in estasi, dècollète continentale: un sogno – FOTO

Irina Shayk irrompe sui social network e pubblica il meglio di un evento alla moda che rilancia le sue ambizioni: unica.

La supermodella russa, Irina Shayk ha fatto venire la pelle d’oca a tutti i presenti di un evento alla moda di altissimo profilo.

Il riscatto per la diva dello spettacolo è arrivato in un momento alquanto inaspettato, a coronamento di una prestazione degna del suo mestiere. In tanti sono accorsi per giudicare la mise e le caratteristiche nel dettaglio dell’abito indossato da Irina, in occasione del “Moschino Party”.

Tante le modelle in vetrina durante le inimitabili passerelle che hanno permesso all’ex fiamma non dichiarata di Cristiano Ronaldo, di avere un nuovo exploit nel campo della moda.

Il velo trasparente del vestito lungo che “spazza” sul pavimento si confonde con i lineamenti e la perfezione estetica della pelle. Lo spettacolo si arricchisce di sensualità con quel dècollète super incandescente e due curve mastodontiche che fungono da sostegno a tutto il portamento

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Diletta Leotta e la Canalis insieme: curve e sensualità. Ti viene il mal di testa – VIDEO

Irina Shayk conquista gli spettatori al grande evento: monumentale – FOTO

PER VEDERE LA FOTO DI IRINA SHAYK, VAI SU SUCCESSIVO