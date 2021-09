“Splendida” Justine Mattera in bikini seduce il web: una sirena – FOTO

Justine Mattera continua a sfoggiare scatti in riva al mare e molti si chiedono se stia ancora in vacanza. Le sue foto fanno il giro del web

Justine Mattera è una delle showgirl più seguite sui social, nonostante i suoi cinquant’anni è ancora una delle donne più affascinanti ed ha bellezza da vendere.

Ha da qualche mese compiuto mezzo secolo e per l’occasione si è improvvisata anche scrittrice, ha pubblicato un libro sulla sua vita. Il pubblico la ammira e la supporta soprattutto su Instagram dove vanta di più di mezzo milione di follower.

Justine Mattera, in bikini è strepitosa – FOTO

Solare, determinata e sempre sul pezzo, Justine Mattera non si tira mai indietro e non perde occasione di pubblicare scatti mozzafiato da condividere con i fan sui social.

Lo sport è la sua più grande passione e i risultati ottenuti si notano, la showgirl ha un fisico strepitoso che mette in risalto spesso con foto in bikini.

L’ultimo post è unico e la modella si mostra in costume, in riva al mare e chiede al pubblico: “E voi che fate l’alba?”. C’è chi si stupisce che stia ancora in vacanza, in realtà non sappiamo se si tratti di una pausa dal lavoro o di una campagna pubblicitaria dove lei è la protagonista.

In ogni caso la foto è virale e i fan non hanno perso occasione di commentare e lasciare like. “Splendida” e poi ancora “Aspetto che Justine Mattera pubblichi questi capolavori” ed è pioggia di cuori e applausi per la showgirl.

Anche questa volta la Mattera ha fatto centro e i follower approvano, la showgirl non passa mai inosservata ed è sempre pronta a stupire i fan che la seguono e supportano in ogni situazione. Accanto a lei c’è la sua famiglia che la sostiene in tutte le occasioni.