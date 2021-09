“Love is in the Air” anticipazioni 16 settembre: Eda scopre tutto sulla nonna

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie tv. La nonna di Eda continua a ricattare sua nipote per allontanarla per sempre da Serkan

Quarto appuntamento della settimana con Love is in the Air, la serie tv più amata del momento. Alptekin è stato arrestato alle Bahamas con l’accusa di possesso di denaro falso, e suo figlio Serkan è convinto del fatto che questo non sia altro che l’ennesimo complotto contro la sua famiglia. In questo periodo ai Bolat ne stanno succedendo di tutti i colori e a Serkan sembrano delle strane coincidenze. Riuscirà l’architetto a capire chi è che sta complottando contro i suoi familiari?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Harry, la sua autobiografia fa tremare la Royal Family. Rivelazioni spiazzanti

Love is in the Air, anticipazioni della prossima serie

Semiha convince Eda a lasciare una volta e per tutte Serkan dopo averla ricattata con dei nuovi documenti pronti per essere consegnati alla stampa: questi documenti sarebbero in grado di infangare ancora di più Serkan Bolat, che sta cominciando a nutrire dei dubbi riguardo tutto quello che sta succedendo. Intanto la nonna di Eda confessa finalmente di essere stata lei l’artefice dell’arresto del padre di Serkan. Approfittando di Melih che invita i soci dell’ArtLife nel suo hotel, Eda si ritrova in quel frangente a dover lasciare Serkan senza dargli una spiegazione. Intanto Melih, quando rimane solo, svela un quadro davvero inquietante in cui è raffigurata la sua immagina e quella di una donna che somiglia ad Eda: stiamo parlando di Esma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Harry e Meghan dopo l’addio alla Royal Family, guadagni da capogiro: cifre sbalorditive

Aydan e Ayfer si recano all’appuntamento di Chef Alexander: appena le due capiscono di essere state entrambe invitate, inizia la sfida per conquistare le attenzioni del cuoco.