“Una musa sensazionale”, Lucia Javorcekova tira giù il bikini, curve impressionanti: ora si che puoi sognare – FOTO

Lucia Javorcekova manda in visibilio i suoi followers con uno striptease in spiaggia da arresto cardiocircolatorio: che curve!

Una “musa” divina e straordinaria come poche, così i followers di Instagram di Lucia Javorcekova hanno giudicato la sua strabiliante performance in riva al mare.

Il tempo dell’estate non è ancora terminato per la supermodella dall’elevatissimo livello di sensualità. I fan non hanno avuto neanche il tempo di tirare giù il respiro, che Lucia con una “magia” delle sue li ha inchiodati al muro e costretto a mantenere fisso lo sguardo verso di lei.

La visuale ravvicinata permette a tutti di cogliere il meglio di un repertorio fisico che rasenta la perfezione. Il segreto della sua incredibile statura, da sportiva professionista nasce dalla volontà di mantenersi in forma, che non tramonta mai durante l’anno.

Nel corso di questi anni, la Javorcekova ha attirato l’attenzione di tutti e in particolare del “principe azzurro” che condivide con lei le giornate

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Madre mia, che gno**a”, Elisabetta Canalis è un sogno proibito. Vestitino aperto e visuale mostruosa sul davanzale – VIDEO

Lucia Javorcekova stende i fan all’istante: sirena incandescente in riva al mare – FOTO

PER VEDERE I DETTAGLI DELLO SCATTO SUBLIME DI LUCIA JAVORCEKOVA, VAI SU SUCCESSIVO