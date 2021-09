“Cosa scegli?” Ludovica Pagani e la tentazione notturna che fa gola a molti: il sorriso che rapisce – FOTO

Ludovica Pagani. L’influencer bergamasca fa incetta di like su Instagram. Ogni scatto è un tripudio di consensi. Bellissima nell’ultima foto condivisa con lo stuolo dei suoi fan

Classe 1995, originaria di Bergamo, Ludovica Pagani ha una duplice carriera che la sta rendendo via cia molto famosa al grande pubblico.

Il popolo che segue il piccolo schermo la conosce principalmente come volto della trasmissione sportiva “Quelli che il calcio”. Ha fatto sorridere in passato la sua celebre gaffe in cui confuse i punteggi delle squadre con la loro posizione in classifica: l’episodio, seppur imbarazzante, ebbe il merito di donarle grande popolarità.

Inoltre, Ludovica Pagani, ha un folto seguito che nutre interesse nel suo profilo Instagram. Sfiora attualmente la cifra straordinaria di tre milioni di follower che le donano di diritto la corona di reginetta tra le influencer più seguite del nostro paese.

Ludovica Pagani: la bellezza straordinaria che fa impazzire i fan

