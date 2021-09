Manicure, i segreti per avere delle unghie impeccabili e trendy

Le appassionate del mondo beauty lo sanno, le unghie sono il proprio biglietto da visita. Quali sono i segreti per una manicure impeccabile?

Non importa quale sia la stagione, le unghie sono importantissime nella beauty routine di ogni donna. Colorate, lunghe o corte…la manicure a prescindere è un’azione che va compiuta costantemente. Seppur lontani i tempi – causa pandemia – delle strette di mano prima di un colloquio o mentre ci si presentava ad un’altra persona, sicuramente le mani sono il nostro biglietto da visita e in quanto tale meritano di essere curate.

Non c’è ad oggi un’unica tendenza su come colorare le unghie; esistono infatti tantissime le tonalità presenti sul mercato, decorazioni per ogni tipo di mano…non diciamo addio alle classiche unghie laccate rosso fuoco, ma le alternative sono tantissime. Quali sono i trend della prossima stagione?

Unghie top, i segreti per un autunno trendy

Le nails addicted già lo sanno, le unghie per questo autunno devo essere mat. L’effetto opaco infatti è tipico delle stagioni più fredde, a differenza delle tonalità più specchiate per l’estate. Una manicure con smalto opaco rende la mano versatile, ideale infatti anche per chi non ama delle tonalità eccentriche ma non rinuncia comunque all’ordine. I colori delicati opachi inoltre rendono la mano più elegante anche per chi presenta delle unghie irregolari o piccole. I colori trend per questo Autunno 2021 sono:

Giallo Verde Viola.

Sovente, dopo aver applicato lo smalto si possono aggiungere anche dei punti luce per creare un effetto più sbarazzino. Applicare lo smalto è semplice, anche per chi non ha la mano molto ferma dato che il pennello piatto favorisce la stesura omogenea. Sono diversi i fattori da valutare prima di trovare la giusta tonalità.

Stile personale Forma delle unghie.

Gli esperti suggeriscono: il colore abbinato agli outfit sì, ma se non si ha tanto tempo per cambiare di volta in volta, si consiglia sempre di optare per uno smalto il cui colore possa essere – come dire – un passepartout per gli impegni della giornata e dei colori indossati. Le tonalità neutre possono essere la giusta soluzione: beige, trasparente, rosa cipria e malva…sono quelle più note ed utilizzate.

Come applicare lo smalto opaco

Ecco alcuni step per applicare lo smalto opaco ed avere una manicure impeccabile:

Crema idratante, non deve mancare mai. Preferire una texture leggera che possa favorire l’applicazione dello smalto. Un piccolo massaggio prima di iniziare per rendere le mani morbide; Smalto trasparente, l’applicazione preliminare ne garantisce una maggiore durata dello smalto che si andrà a mettere successivamente; Preparare lo smalto agitando bene il flacone, questa semplice operazione consente di rendere il prodotto omogeneo e favorirne una stesura corposa.

Vuoi rendere il tuo smalto brillante opaco? E’ semplicissimo, basta munirsi di un top coat matificante da applicare subito dopo lo smalto che asciugandosi pian piano perderà l’effetto specchiato.