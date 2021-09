La ex partecipante del programma ieri sera ha fatto coming out e ha mostrato per la prima volta i volti della sua famiglia. Curiosi di vederli tutti?

Abbiamo avuto modo di conoscerla nel dettaglio durante la sua partecipazione a “Matrimonio a prima vista Italia 2020” a fianco di Andrea Ghiselli, ex marito scelto per lei dagli esperti del programma.

La rossa di Milano fin da subito ha mostrato un carattere dolcissimo ed una fragilità intensa mascherata da un’esuberanza spesso sopra le righe proprio per non dar adito a questo suo modo di essere. Una sensibilità che ha mostrato anche nel raccontare come all’inizio la sua famiglia non abbia accettato l’esperimento intrapreso, infatti a differenza degli altri partecipanti non ha mai fatto vedere i genitori proprio per non urtare questa loro richiesta esplicita.

Ieri sera però sui social Nicole Soria ha dato un volto alle persone più importanti della sua vita, raccolte intorno ad un tavolo di un ristorante per celebrare un evento speciale.

Nicole Soria non ci crede: “Sarà il vino?”. Occasione più unica che rara

Per il compleanno del fratello minore Marco Borrini, tutta la famiglia al completo si è recata presso il ristorante IYO, locale giapponese nel cuore di Milano con una Stella Michelin dal 2015.

“Questa è un’occasione più unica che rara…state per vedere la mia famiglia. Sarà il vino?” esordisce lei mostrando con un breve video a turno i suoi familiari. Prima il fratello Marco, poi Franco a cui chiede di salutare visibilmente imbarazzato e impettito davanti la fotocamera del cellulare, ed infine la mamma elegantemente vestita con un abito nero a spallina sottile ed i capelli sciolti.

Una meravigliosa occasione per Nicole di rendere onore ai suoi familiari a cui è legatissima e che per la prima volta hanno scelto di metterci la faccia concretamente entrando a gambe tese nel mondo social della figlia ormai tra le nuove influencer del web con 87mila follower all’attivo su Instagram.